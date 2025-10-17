Rapiti! Nisan e Doruk scompaiono | la disperazione di Bahar agita i fan
Colpo di scena clamoroso in La forza di una donna 2: Nisan e Doruk risultano improvvisamente scomparsi nel nulla. La notizia agita l’universo narrativo della serie e manda nel panico Bahar, che dovrà affrontare forse il giorno più oscuro della sua vita. È in arrivo una puntata che promette tensione, emozioni forti e suspense ad alta intensità. Secondo le anticipazioni per la settimana 20-24 ottobre, Bahar scoprirà che i bambini non sono tornati a casa dopo una giornata di scuola. Il cellulare di entrambi risulta spento, le loro stanze sono intatte e nessuna traccia del loro passaggio è rintracciabile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nella puntata di lunedì 20 ottobre de "La forza di una donna", Doruk e Nisan verranno rapiti da un uomo che si spaccia per amico di Sarp. Bahar, ignara della trappola, si recherà in hotel per incontrare Sarp, ma sarà accolta da Munir, che le rivelerà di avere i s - facebook.com Vai su Facebook
La forza di una donna, spoiler turchi: Bahar, Nisan e Doruk vengono rapiti da Nezir - Nei nuovi episodi della soap turca La forza di una donna, il pericoloso Nezir Korkmaz (Hakan Karahan) sequestrerà Bahar (Özge Özpirinçci) e i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) per ... Lo riporta it.blastingnews.com