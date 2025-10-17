Rapina shock | ragazzino minacciato con uno storditore elettrico da tre giovani

Sono stati momenti di paura quelli di mercoledì 15 ottobre per un ragazzino di 14 anni che, percorrendo piazza Venezia a Trento in pieno giorno, è stato fermato e rapinato da tre malviventi.La vicendaLa rapina è avvenuta nelle ore pomeridiane di mercoledì scorso. Secondo quanto riportato dalle. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

