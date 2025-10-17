Rapallo pensa a una pista da sci | Come a Copenhagen

Una pista da sci a Rapallo? La realtà supera la fantasia, perché il Comune ha reso noto, rispondendo a un'interrogazione presentata dal consigliere di opposizione Andrea Carannante, che esiste un progetto per una pista di sci artificiale su tavolato plastico. Una pista di sci (artificiale) a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Rapallo: “Sì alla pista da sci da 70 metri, stile Copenaghen” - Mentre a Rapallo si cammina tra buche, strade che si allagano a ogni pioggia, marciapiedi sfasciati, problemi di delinquenza comune e una crescente insicurezza notturna, l’Amministrazione comunale ha ... Secondo msn.com

Rapallo e il progetto di una pista da sci artificiale a due passi dal mare: il modello è Copenaghen - L’amministrazione comunale di Rapallo sta conducendo una fase di studio e valutazione per un potenziale progetto per la costruzione di una pista da sci artificiale su tavolato plastico. Scrive msn.com