Raoul Bova e Beatrice Arnera sempre più vicini arriva la frecciatina dell’ex Andrea Pisani
Beatrice Arnera aveva annunciato una pausa dalla relazione con Andrea Pisani, comico del duo Pampers, qualche mese fa. L’amore, dopo la nascita della loro prima figlia, era diventato complicato e i due hanno chiesto riservatezza ai loro fan. Quello che però l’attrice non si aspettava era che l’amore avrebbe bussato così presto alla sua porta — o meglio, sul set della sua ultima serie, Buongiorno, mamma!. Beatrice e Raoul sono stati più volte fotografati insieme, a cena o mentre passeggiano mano nella mano, ma per ora da entrambi non è arrivata alcuna conferma ufficiale. A rompere il silenzio ci ha pensato Andrea Pisani, ex fidanzato di lei che durante la sua avventura a LOL, show di Prime Video che andrà i onda nel 2026, ha improvvisato un dissing che a molti è sembrato un vero e proprio attacco a Raoul Bova che terminava così: “È inutile che mi chiedete di chi parlo, lo capirete nel 2026” recita la didascalia del post aggiunto poco fa da Andrea Pisani nel quale mostra un video spoiler della nuova edizione di LOL 6. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
