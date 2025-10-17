Ranucci | Zoffili Lega ' segnalazione a Rappresentante Osce per libertà informazione'

Iltempo.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Desidero esprimere la mia più totale solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia per il vile attentato di cui è stato vittima questa notte. L'Osce, Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa, opera anche nel campo della libertà dei mezzi d'informazione e della tutela dei giornalisti nei 57 Stati partecipanti attraverso un Rappresentante speciale a cui sto segnalando questo gravissimo episodio che condanniamo con fermezza". Così il deputato della Lega e vicepresidente dell'Assemblea parlamentare Osce Eugenio Zoffili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ranucci zoffili lega segnalazione a rappresentante osce per libert224 informazione

© Iltempo.it - Ranucci: Zoffili (Lega), 'segnalazione a Rappresentante Osce per libertà informazione'

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ranucci, Zoffili (Lega): "Solidarietà totale, segnalazione a Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione dell'OSCE" - "Desidero esprimere la mia più totale solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia per il vile attentato di cui è stato vittima questa notte. Come scrive agenziastampaitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Ranucci Zoffili Lega Segnalazione