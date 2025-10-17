Ranucci tutte le minacce e le intimidazioni ricevute per le sue inchieste

Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, vive da anni sotto scorta e nel mirino delle minacce a causa delle inchieste realizzate dal suo programma. L' attentato del 16 ottobre, quando due esplosioni hanno distrutto la sua auto e quella della figlia davanti alla loro abitazione di Pomezia, ha rappresentato un «salto di qualità» – come lo ha definito il conduttore – nella lunga scia di intimidazioni a lui rivolte. Le minacce ricevute da Ranucci negli anni. Sigfrido Ranucci (Imagoeconomica). Ranucci già nel 2009 aveva ricevuto protezione dopo un servizio su una cava di sabbia gestita dal clan Ercolano in Sicilia.

