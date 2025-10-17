Ranucci spiato l' uomo incappucciato in fuga e l' auto rubata vicino casa

Today.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ancora presto per parlare di sviluppi nelle indagini sull'attentato subìto da Sigfrido Ranucci. Ma stanno emergendo nuovi dettagli ed elementi utili che potrebbero aiutare gli inquirenti nel trovare il responsabile dietro l'esplosione che il 16 ottobre ha distrutto l'auto del giornalista e. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

ranucci spiato uomo incappucciatoAttentato Ranucci, un passante: “Ho visto un uomo incappucciato vicino casa sua” - “Con gli inquirenti delineato un contesto, quattro o cinque tracce importanti” ... Scrive quotidiano.net

ranucci spiato uomo incappucciato«Un uomo incappucciato vicino casa di Ranucci» - Un’autovettura rubata è stata trovata dagli investigatori nei pressi dell’abitazione del giornalista Rai Sigfrido Ranucci dove, questa notte, è stato compiuto un atto incendiario contro la sua vettura ... Da corrieredellacalabria.it

ranucci spiato uomo incappucciatoPassante ha visto uomo incappucciato vicino casa Ranucci - Un passante avrebbe visto un uomo incappucciato ieri sera a poca distanza dall'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, a Pomezia. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ranucci Spiato Uomo Incappucciato