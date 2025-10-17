Ranucci spiato l' uomo incappucciato in fuga e l' auto rubata vicino casa | Dai tempi di Costanzo non accade una cosa del genere
È ancora presto per parlare di sviluppi nelle indagini sull'attentato subìto da Sigfrido Ranucci. Ma stanno emergendo nuovi dettagli ed elementi utili che potrebbero aiutare gli inquirenti nel trovare il responsabile dietro l'esplosione che il 16 ottobre ha distrutto l'auto del giornalista e. 🔗 Leggi su Today.it
Fra le prime reazioni all'attenzione dell'attentato che ha coinvolto il giornalista Rai Sigfrido Ranucci, quella del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che esprime piena solidarietà al giornalista e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui su - facebook.com Vai su Facebook
Non molto tempo fa ho preso parte ad una conferenza stampa in Senato sui giornalisti minacciati e spiati e c'era anche #SigfridoRanucci che da molti anni è sotto scorta. L'ho ascoltato attentamente, come guardo attentamente Report. Già allora era chiarissim - X Vai su X
Attentato Ranucci, un passante: “Ho visto un uomo incappucciato vicino casa sua” - “Con gli inquirenti delineato un contesto, quattro o cinque tracce importanti” ... quotidiano.net scrive
«Un uomo incappucciato vicino casa di Ranucci» - Un’autovettura rubata è stata trovata dagli investigatori nei pressi dell’abitazione del giornalista Rai Sigfrido Ranucci dove, questa notte, è stato compiuto un atto incendiario contro la sua vettura ... Segnala corrieredellacalabria.it
Passante ha visto uomo incappucciato vicino casa Ranucci - Un passante avrebbe visto un uomo incappucciato ieri sera a poca distanza dall'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, a Pomezia. Lo riporta ansa.it