Ranucci solidarietà di Meloni Nordio | È un attentato allo Stato
Ieri, 16 ottobre, intorno alle 22.20 Campo Ascolano, frazione di Pomezia, ha tremato. Una bomba è stata fatta esplodere sotto casa del giornalista Sigrfido Ranucci. Un attentato in piena regola che avrebbe potuto uccidere la figlia del conduttore di Report, arrivata solo venti minuti prima. Immediatamente è arrivata la solidarietà da parte dei colleghi giornalisti e dalla politica. Maggioranza e opposizione hanno condannato l'atto intimidatorio. La solidareietà del premier. Il premier Giorgia Meloni - con una nota di Palazzo Chigi - ha espresso" piena solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci " affermando la sua " più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
"È un #attentato che riporta l’Italia molti decenni indietro, che attacca l’idea stessa di democrazia", afferma la presidente Alessandra #Todde Solidarietà al giornalista Sigfrido #Ranucci da parte della presidente della #RegioneSardegna, e del senatore del - facebook.com Vai su Facebook
Esprimo la mia più totale solidarietà e vicinanza a Sigfrido Ranucci, alla sua famiglia e alla redazione di Report. Ciò che è accaduto è gravissimo: si tratta di un atto vile e intimidatorio contro chi esercita con coraggio e libertà la professione giornalistica. Colpir - X Vai su X
Ranucci, solidarietà di Meloni. Nordio: "È un attentato allo Stato" - La premier: "Libertà e indipendenza dell'informazione valori irrinunciabili delle democrazie". ilgiornale.it scrive