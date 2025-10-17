Ranucci solidarietà di Meloni Nordio | È un attentato allo Stato

Ieri, 16 ottobre, intorno alle 22.20 Campo Ascolano, frazione di Pomezia, ha tremato. Una bomba è stata fatta esplodere sotto casa del giornalista Sigrfido Ranucci. Un attentato in piena regola che avrebbe potuto uccidere la figlia del conduttore di Report, arrivata solo venti minuti prima. Immediatamente è arrivata la solidarietà da parte dei colleghi giornalisti e dalla politica. Maggioranza e opposizione hanno condannato l'atto intimidatorio. La solidareietà del premier. Il premier Giorgia Meloni - con una nota di Palazzo Chigi - ha espresso" piena solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci " affermando la sua " più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

