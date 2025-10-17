Ranucci sentito in procura | Attentato va visto come un avvertimento forse riguarda un’inchiesta futura che riallaccia vecchi scenari
È durata circa due ore l’ audizione in Procura, a Roma, del giornalista Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato. “Abbiamo solo sentito un’esplosione avvenuta alle 20,17, casualmente una persona lì vicino stava incidendo un audio e ha sentito il botto”, ha detto il giornalista ai cronisti che lo attendevano. Ranucci ha sottolineato la difficoltà di individuare un’inchiesta specifica, rivelando di aver “ delineato il contesto ” con i magistrati. “Io credo che debba essere visto come un avvertimento, quindi forse per qualche inchiesta futura che riallaccia vecchi scenari”, ha risposto ancora Ranucci, elencando anche i temi delle prossime puntate di Report. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Lo sdegno cresce con l'avanzare della giornata. «Ho sentito Sigfrido Ranucci per portare la solidarietà del M5S, fra poco andrò sul luogo di questo vile gesto, bisogna esserci - annuncia Giuseppe Conte, leader del M5S -. La bomba è un attacco a tutti noi. Dob - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO | Ordigno davanti casa di Ranucci, le testimonianze: "Deflagrazione fortissima". Il racconto di chi abita vicino al giornalista. "Abbiamo sentito le mura tremare" #ANSA - X Vai su X
Attentato Ranucci, un passante: “Ho visto un uomo incappucciato vicino casa sua” - “Con gli inquirenti delineato un contesto, quattro o cinque tracce importanti” ... Riporta quotidiano.net
Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report sentito in Procura per due ore. Il suo racconto - Ha affermato il giornalista Sigfrido Ranucci al termine dell'audizione in Procura a Roma. Lo riporta tg.la7.it
Bomba sull'auto di Ranucci, un testimone: "C'era un uomo incappucciato". Il giornalista sentito per due ore in Procura - Sigfrido Ranucci, giornalista RAI e conduttore di Report, è stato ascoltato, questo pomeriggio, per circa 2 ore a piazzale Clodio dal procuratore di Roma Francesco Lo Voi e dal pm della Dda Carlo Vill ... Secondo msn.com