È durata circa due ore l’ audizione in Procura, a Roma, del giornalista Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato. “Abbiamo solo sentito un’esplosione avvenuta alle 20,17, casualmente una persona lì vicino stava incidendo un audio e ha sentito il botto”, ha detto il giornalista ai cronisti che lo attendevano. Ranucci ha sottolineato la difficoltà di individuare un’inchiesta specifica, rivelando di aver “ delineato il contesto ” con i magistrati. “Io credo che debba essere visto come un avvertimento, quindi forse per qualche inchiesta futura che riallaccia vecchi scenari”, ha risposto ancora Ranucci, elencando anche i temi delle prossime puntate di Report. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ranucci sentito in procura: "Attentato va visto come un avvertimento, forse riguarda un'inchiesta futura che riallaccia vecchi scenari"