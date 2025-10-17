**Ranucci | Schlein ' serve reazione e presenza Istituzioni' **
Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "L'attentato a Sigfrido Ranucci è un attentato alla democrazia e alla libertà di informazione. Un attacco vile e pericoloso a una persona già sotto scorta per aver svolto il suo lavoro di giornalista d'inchiesta, un attacco che richiede la reazione e la presenza delle Istituzioni. Non possiamo accettare alcuna intimidazione al giornalismo d'inchiesta. Sia fatta piena luce sui responsabili e la matrice di questo gravissimo attentato. A Sigfrido Ranucci e sua figlia voglio esprimere la massima solidarietà e vicinanza mia e di tutto il Partito democratico”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il capogruppo M5s: «Leggo le critiche a Schlein per essersi schiacciata sul Movimento, evidentemente la nostra voce la facciamo sentire» - facebook.com Vai su Facebook
Meloni-Schlein, comizi nelle Marche. La premier: “Non condividiamo la reazione di Israele a Gaza” - “La reazione di Israele è decisamente sproporzionata, un quadro che non può che peggiorare con l’occupazione di Gaza City, una scelta che l’Italia non può condividere”. Scrive ilfattoquotidiano.it
Schlein: "Serve legge contro omobilesbotransfobia. Educare alle differenze nelle scuole" - (Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2025 "Voglio ringraziare l'Arcigay per l'invito a questa importante occasione. Riporta quotidiano.net
Schlein, serve una legge contro l'omotransfobia - "Voglio ringraziare l'Arcigay per l'invito a questa importante occasione: sono i 40 anni dell'organizzazione, 40 anni di lotta per la libertà di tutte e di tutti. Riporta ansa.it