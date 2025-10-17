Ranucci | Pld ' no a divisioni e ambiguità'
Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Le intimidazioni (addirittura con le bombe) ai danni dei giornalisti non sono una caratteristica delle società liberali, ma di criminali che sognano i peggiori regimi liberticidi. Solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci: di fronte a certe cose non ci devono essere distinguo, divisioni politiche o ambiguità di qualsiasi tipo". Lo sottolinea una nota del Partito liberaldemocratico, guidato dal segretario Luigi Marattin. 🔗 Leggi su Iltempo.it
