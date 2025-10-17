Ranucci | Picierno Pd ' gesto criminale che attenta a libertà di stampa e democrazia'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Tutta la mia solidarietà a Sigfrido Ranucci per il gravissimo attentato subito questa notte. E il sollievo per la sorte di sua figlia, scampata al peggio per una manciata di minuti. Un gesto criminale di una gravità inaudita, che attenta la libertà di stampa e la democrazia stessa". Lo scrive su X la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno. "Un'azione che riporta alla mente tempi bui che pensavamo consegnati alla storia. È urgente una risposta decisa e unanime dello Stato, per non indietreggiare di un millimetro davanti a chi crede di poter silenziare giornalisti liberi che svolgono quotidianamente la loro missione", conclude. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ranucci: Picierno (Pd), 'gesto criminale che attenta a libertà di stampa e democrazia'

News recenti che potrebbero piacerti

.@pinapic esprime solidarietà alla #Meloni, su una questione inesistente, ma nemmeno una parola sul gravissimo #attentato subito da Sigfrido #Ranucci e la sua famiglia. Il @Mov5Stelle osservi e prenda le misure necessarie. #maipiùconquestoPd #ForzaSig - X Vai su X

Ranucci: Picierno (Pd), 'gesto criminale che attenta a libertà di stampa e democrazia' - "Tutta la mia solidarietà a Sigfrido Ranucci per il gravissimo attentato subito questa notte. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Il PD regionale: “Attentato a Ranucci, un gesto di inaudita gravità” - “L’attentato che ha distrutto l’auto di Sigfrido Ranucci e di sua figlia è un fatto di una gravità inaudita, che riporta il nostro Paese a stagioni che ... Si legge su chiamamicitta.it

Sigfrido Ranucci, la solidarietà bipartisan della politica dopo la bomba. “Gesto gravissimo” - Numerose le manifestazioni di solidarietà che stanno arrivando in queste ore al conduttore di “Report” Sigfrido Ranucci, vittima ... iltempo.it scrive