Ranucci | per ordigno boato tremendo

11.00 "Ho sentito un boato tremendo. Sono risciti a sentirlo anche i Carabinieri attraverso l'audio di alcune persone che stavano registrando col telefono": Sigfrido Ranucci ricostruisce il momento dell'esplosione dell'ordigno davanti a casa sua, a Pomezia. "Chi è stato? Impossibile dirlo in questo momento: si tratta di un contesto abbastanza allargato, è suq uello che sono state fatte le segnalazioni in questi mesi", Sull'innalzamento del livello di sicurezza: si è passati "alla macchina bliìdata". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it