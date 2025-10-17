Ranucci | per ordigno boato tremendo
11.00 "Ho sentito un boato tremendo. Sono risciti a sentirlo anche i Carabinieri attraverso l'audio di alcune persone che stavano registrando col telefono": Sigfrido Ranucci ricostruisce il momento dell'esplosione dell'ordigno davanti a casa sua, a Pomezia. "Chi è stato? Impossibile dirlo in questo momento: si tratta di un contesto abbastanza allargato, è suq uello che sono state fatte le segnalazioni in questi mesi", Sull'innalzamento del livello di sicurezza: si è passati "alla macchina bliìdata". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altre letture consigliate
Un ordigno artigianale è esploso sotto casa del giornalista di #Report Sigfrido #Ranucci danneggiando la sua auto e quella della figlia. Le indagini sono in corso per capire la matrice dell'attacco, l'inchiesta è affidata all'Antimafia. Rafforzata la scorta al giornali - facebook.com Vai su Facebook
Roma: ordigno fa esplodere l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci, dura condanna dalla politica ? https://l.euronews.com/RyAq - X Vai su X