Ranucci | Nevi ' ferma condanna solidarietà a lui e alla sua famiglia'
Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “Forza Italia condanna con fermezza il vile attentato contro Sigfrido Ranucci e la sua famiglia, auspicando che venga fatta piena luce al più presto su questo gravissimo episodio, che suscita profonda indignazione e preoccupazione. Al giornalista e alla sua famiglia la nostra vicinanza e solidarietà. Ogni tentativo di intimidire la libertà di informazione va respinto con forza e fermezza perché è un attacco ai valori e principi della nostra democrazia. Questo è anche un monito per tutti ad abbassare i torni e a calibrare con misura le parole da usare nel confronto politico”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
