Ranucci le prime parole dopo la bomba contro di lui il dettaglio dei proiettili | È un salto di qualità preoccupante – Il video

Ranucci le prime parole dopo la bomba contro di lui il dettaglio dei proiettili | È un salto di qualità preoccupante

L’esplosione di una bomba davanti a casa di Sigfrido Ranucci è «un salto di qualità preoccupante» contro di lui. È il commento a caldo del conduttore di Report, dopo aver presentato denuncia ai carabinieri della compagnia di via Trionfale a Roma. Con i militari, Ranucci ha ricostruito quanto avvenuto nella tarda serata di ieri, 16 ottobre, proprio davanti a casa sua, a Campo Ascolano, nel Comune di Pomezia. «C’è una lista infinita di minacce, di varia natura, che ho ricevuto e di cui ho sempre informato l’autorità giudiziaria e di cui i ragazzi della mia scorta hanno sempre fatto rapporto». Come sta Ranucci? Lui prova a rassicurare: «Io comunque mi sento tranquillo nel senso che lo Stato e le istituzioni mi sono sempre state vicine in questi mesi». 🔗 Leggi su Open.online

