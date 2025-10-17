"Non c'ero al momento dell'esplosione, ero a casa di un amico. Mi ha chiamato mia sorella". Lo ha detto Emanuele Ranucci, figlio di Sigfrido Ranucci, parlando dell'attentato avvenuto giovedì sera sotto l'abitazione del giornalista e conduttore di Report a Pomezia. La moglie di Ranucci, sempre scorata dai militari è rientrata in casa senza rilasciare dichiarazioni. Un ordigno ha distrutto le auto di Ranucci e della figlia, e ha danneggiato il cancello della villetta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ranucci, il figlio: "Non ero in casa, mi ha chiamato mia sorella"