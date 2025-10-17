Ranucci | Fico attentato inquietante non lasceremo solo il giornalista
Fico: “Atto gravissimo contro Ranucci, colpire un giornalista è colpire la libertà di tutti”. NAPOLI, 17 ottobre – “Questa notte le auto di Sigfrido Ranucci e della figlia sono state fatte saltare in aria. Un atto intimidatorio gravissimo e preoccupante che lascia sgomenti. Colpire un giornalista significa colpire la libertà stessa di una comunità democratica. Significa colpire tutti noi. È inaccettabile e inquietante. A Sigfrido e alla sua famiglia tutta la nostra vicinanza e solidarietà. Non vi lasceremo soli”. Lo scrive in una nota il candidato presidente della Regione Campania per la coalizione progressista Roberto Fico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
