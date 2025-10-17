Ranucci e la bomba quando salvò il suo presunto killer | Era in una pozza di sangue
«Sono in auto con la scorta dei carabinieri e sto andando a sporgere denuncia». La voce di Sigfrido Ranucci, all?altro capo del telefono, tradisce la tensione di una notte che. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Approfondisci con queste news
Bomba contro Ranucci, un chilo di esplosivo sotto casa: “Atto gravissimo” https://lavocedelpatriota.it/bomba-contro-ranucci-un-chilo-di-esplosivo-sotto-casa-atto-gravissimo/… via @vocedelpatriota - X Vai su X
Attentato a Sigfrido Ranucci: bomba distrugge auto del giornalista >>> http://bit.ly/48SfQHh - facebook.com Vai su Facebook
Ranucci, cosa sappiamo sulla bomba. Le minacce e quando raccontò di aver salvato il suo presunto killer. «Era in una pozza di sangue» - La voce di Sigfrido Ranucci, all’altro capo del telefono, tradisce la tensione di una notte ... Lo riporta ilmessaggero.it
La bomba, le minacce, la solidarietà: cosa è successo a Ranucci - Ordigno esplode sotto l'auto del conduttore di "Report" davanti alla sua abitazione di Campo Ascolano, alle porte di Roma. Secondo avvenire.it
La bomba sotto l'auto, le minacce, la solidarietà: cosa è successo a Sigfrido Ranucci - Ordigno esplode sotto l'auto del conduttore di "Report" davanti alla sua abitazione di Campo Ascolano, alle porte di Roma. avvenire.it scrive