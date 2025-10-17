Ranucci distrutte da un ordigno le auto del giornalista e della figlia a Pomezia
I Carabinieri della compagnia di Pomezia con il nucleo investigativo di Frascati e la Digos della questura di Roma al lavoro sotto l’abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia alle porte di Roma, dove nella notte è esploso un ordigno che ha provocato la distruzione di due automobili, una appartenente al conduttore della trasmissione Report e l’altra alla figlia. Non ci sono stati feriti. Coordina le indagini la procura della Repubblica di Velletri. “Adesso stiamo facendo analisi sull’esplosivo, che ha distrutto le due macchine e il cancello di casa ed è esploso alle 22.20, 20 minuti prima è arrivata mia figlia”, ha detto a LaPresse Ranucci, ancora sotto shock per il grave attentato subito. 🔗 Leggi su Lapresse.it
