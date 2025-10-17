Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Quanto accaduto stanotte a Sigfrido Ranucci è un atto gravissimo e vile che non colpisce solo un giornalista, ma la libertà di stampa e il diritto di tutti i cittadini a essere informati". Lo afferma Sergio Costa, deputato M5S e vicepresidente della Camera. "Sigfrido Ranucci -ricorda- da anni conduce inchieste coraggiose su temi scomodi, portando alla luce verità che molti vorrebbero tenere nascoste. Il suo lavoro è prezioso per la nostra democrazia. A Sigfrido, alla sua famiglia e a tutta la redazione di Report va il mio sostegno più convinto. Chi fa informazione libera e indipendente non può e non deve essere lasciato solo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ranucci: Costa (M5S), 'non lasciare solo chi fa informazione libera e indipendente'