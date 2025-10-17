Ranucci | Conte ' un attacco a tutti noi in pericolo non solo lui ma il diritto di informare'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Ho sentito Sigfrido Ranucci per portare la solidarietà del M5s, fra poco andrò sul luogo di questo vile gesto, bisogna esserci. La bomba che ha distrutto la sua auto e quella di sua figlia, che poteva ucciderli, è un attacco a tutti noi. Dobbiamo far sentire tutta la nostra vicinanza a un giornalista che combatte ogni giorno per difendere centimetro dopo centimetro la sua libertà nel servizio pubblico". Lo scrive su Facebook il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. "È stato ripetutamente delegittimato, deriso e sbeffeggiato dalla politica, anche dentro le istituzioni, anche in occasioni ufficiali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ranucci: Conte, 'un attacco a tutti noi, in pericolo non solo lui ma il diritto di informare'

