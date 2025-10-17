Ranucci Conte | giornalista scomodo anche per il potere

Roma, 17 ott. (askanews) – L’attentato contro il giornalista e conduttore di report Sigfrido Ranucci “ha sconvolto e sconvolge tutti coloro che hanno a cuore la democrazia e il giornalismo d’inchiesta, la libertà di stampa. È un attentato terrificante che ci riporta ai periodi bui della nostra storia”. Lo ha detto ai cronisti il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, che questa mattina si è recato nel luogo dell’esplosione, nei pressi dell’abitazione di Ranucci. “Non conosciamo la matrice – ha ripreso l’ex premier – però è chiaro che stiamo parlando di un attentato che riguarda uno dei giornalisti più esposti che fa un giornalismo serio, non guarda in faccia a nessuno che è anche scomodo per il potere, diciamo; tant’è vero che è stato delegittimato anche a più riprese anche in sedi istituzionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it