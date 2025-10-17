Ranucci Conte | giornalista scomodo anche per il potere
Roma, 17 ott. (askanews) – L’attentato contro il giornalista e conduttore di report Sigfrido Ranucci “ha sconvolto e sconvolge tutti coloro che hanno a cuore la democrazia e il giornalismo d’inchiesta, la libertà di stampa. È un attentato terrificante che ci riporta ai periodi bui della nostra storia”. Lo ha detto ai cronisti il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, che questa mattina si è recato nel luogo dell’esplosione, nei pressi dell’abitazione di Ranucci. “Non conosciamo la matrice – ha ripreso l’ex premier – però è chiaro che stiamo parlando di un attentato che riguarda uno dei giornalisti più esposti che fa un giornalismo serio, non guarda in faccia a nessuno che è anche scomodo per il potere, diciamo; tant’è vero che è stato delegittimato anche a più riprese anche in sedi istituzionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
News recenti che potrebbero piacerti
Giorgio Perozzi e tutti noi esprimiamo solidarietà e vicinanza a Ranucci, alla sua famiglia e alla redazione di Report www.supercazzola.it - facebook.com Vai su Facebook
Ho sentito Sigfrido Ranucci per portare la solidarietà del @Mov5Stelle, fra poco andrò sul luogo di questo vile gesto, bisogna esserci. La bomba che ha distrutto la sua auto e quella di sua figlia, che poteva ucciderli, è un attacco a tutti noi. Dobbiamo far sentire - X Vai su X
**Ranucci: Conte, 'riempito di querele da governo, delegittimato invece che protetto'** - Ma al di là della matrice, ripeto a me, quello che preoccupa è il fatto che Sigfrido Ranucci, giornalista scomodo per definizione, è ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
Bomba sotto l’auto di Sigfrido Ranucci: “Potevano ammazzare mia figlia”. Chi è il giornalista finito nel mirino - Un ordigno esplode sotto l’auto di Sigfrido Ranucci a Pomezia: “Potevano uccidere mia figlia”. Si legge su alfemminile.com
Ranucci: Conte, 'un attacco a tutti noi, in pericolo non solo lui ma il diritto di informare' - "Ho sentito Sigfrido Ranucci per portare la solidarietà del M5s, fra poco andrò sul luogo di questo vile gesto, bisogna esserci. Riporta iltempo.it