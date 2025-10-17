Ranucci | Conte e delegazione M5s a presidio in via Teulada 2

(Adnkronos) - Insieme al presidente del M5s, Giuseppe Conte, erano presenti il capogruppo al senato Stefano Patuanelli, il capogruppo alla Camera Riccardo Ricciardi e i deputati Filippo Scerra e Andrea Quartini. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ranucci: Conte e delegazione M5s a presidio in via Teulada (2)

Tg2. . Unanime la solidarietà a #Ranucci da istituzioni e politica. #Mattarella, condanna per il grave gesto intimidatorio. La premier #Meloni: "Difendere la libertà d'informazione". La #Rai: "Respingiamo ogni minaccia" - facebook.com Vai su Facebook

Ho sentito Sigfrido Ranucci per portare la solidarietà del @Mov5Stelle, fra poco andrò sul luogo di questo vile gesto, bisogna esserci. La bomba che ha distrutto la sua auto e quella di sua figlia, che poteva ucciderli, è un attacco a tutti noi. Dobbiamo far sentire - X Vai su X

Ranucci, Conte: attentato un segnale terribile, siamo al suo fianco - (askanews) – “L’attentato di oggi è un segnale terribile, terrificante, per un giornalismo con la schiena diritta, e Sigrido Ranucci è un giornalista di questo tipo, ha resistito a tante ... Lo riporta askanews.it

Bomba davanti casa di Sigfrido Ranucci, indaga la DDA e scatta la massima scorta - Solidarietà bipartisan e manifestazione di solidarietà in via Teulada ... rainews.it scrive

Carotenuto (M5s): "Il governo è il mandante morale dell'attentato a Ranucci" - Durissimo post del deputato 5 Stelle: "Lasciare sola ed emarginare una voce indipendente significa renderla vulnerabile". Si legge su today.it