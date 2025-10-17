Ranucci bomba sotto l’auto | il giornalismo d’inchiesta finisce nel mirino
« Due ordigni hanno distrutto le automobili parcheggiate davanti casa a Campo Ascolano, alle porte di Roma. Le deflagrazioni sono state così forti da scuotere l’intero quartiere». Lo ha scritto sui social il noto giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Report, in onda su Rai3. Cosa sappiamo finora. L’attentato è avvenuto nella serata fra giovedì e venerdì, intorno alle 22. Secondo quanto ricostruito, almeno un ordigno rudimentale è stato lasciato, presumibilmente con la miccia accesa, tra due vasi esterni alla villetta, non lontano dall’auto del noto giornalista. La deflagrazione ha completamente distrutto il veicolo del conduttore, avvolgendolo in fiamme, e ha danneggiato gravemente anche la seconda auto di famiglia, quella utilizzata dalla figlia del giornalista. 🔗 Leggi su Panorama.it
