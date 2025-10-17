Ranucci bomba distrugge le auto del giornalista e della figlia | Ho ricevuto un lista infinita di minacce

Attraverso un video condiviso sul suo account Instagram, Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, ha rivelato di essere stato vittima di un attentato insieme alla figlia. Le loro auto sono state avvolte dalle fiamme dopo l’esplosione di due bombe collocata nell’abitazione a Campo Ascolano, località di Pomezia, alle porte di Roma. “Ho ricevuto un lista infinita . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

