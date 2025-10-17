Ranucci bomba distrugge le auto del giornalista e della figlia | Ho ricevuto un lista infinita di minacce

Dailynews24.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attraverso un video condiviso sul suo account Instagram, Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, ha rivelato di essere stato vittima di un attentato insieme alla figlia. Le loro auto sono state avvolte dalle fiamme dopo l’esplosione di due bombe collocata nell’abitazione a Campo Ascolano, località di Pomezia, alle porte di Roma. “Ho ricevuto un lista infinita . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

ranucci bomba distrugge autoBomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci e della figlia davanti alla loro casa a Pomezia - L’esplosione ieri sera verso le 22 sotto casa del giornalista e conduttore di Report a Campo Ascolano. Scrive lastampa.it

ranucci bomba distrugge autoAttentato a Ranucci: bomba distrugge l'auto, "un chilo di esplosivo" - Gravissima intimidazione a Sigfrido Ranucci: poco dopo le 22 di ieri sera una bomba è deflagrata sotto l'abitazione del giornalista e conduttore di Report a Pomezia, alle porte di Roma, distrugg ... Scrive msn.com

ranucci bomba distrugge autoBomba distrugge l'auto del giornalista conduttore di Report Sigfrido Ranucci: «L'ordigno poteva uccidere». Indaga l'antimafia VIDEO - L'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme. ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ranucci Bomba Distrugge Auto