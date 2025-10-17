Ranucci bersaglio pubblico classi dirigenti eversive Lerner e Saviano contro il governo
Solidarietà bipartisan a Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato nella serata di ieri. Intorno alle ore 22.00, due esplosioni hanno distrutto la sua automobile e quella di sua figlia. Nessuno è rimasto ferito, ma la paura è stata tanta. Tanti i messaggi di vicinanza e solidarietà, ma c’è anche chi ha colto la palla al balzo per attaccare il governo. Uno dei primi è stato Roberto Saviano: "Quello che è accaduto stanotte a Sigfrido Ranucci non riguarda solo lui, ma il clima che stiamo accettando. Quando si decide che un giornalista può diventare un bersaglio, significa che qualcuno vuole stabilire che certi argomenti non si devono toccare". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
- Piena vicinanza al giornalista Sigfrido Ranucci che questa notte è stato bersaglio - con la figlia - di un vile attentato. - Fortunatamente l’esplosione non ha causato vittime, ma resta comunque un gravissimo gesto intimidatorio per far tacere uno dei professioni - facebook.com Vai su Facebook
Quando un giornalista diventa un bersaglio è la democrazia ad essere minacciata. #Ranucci - X Vai su X
"Ranucci bersaglio pubblico, classi dirigenti eversive". Lerner e Saviano contro il governo - Le bombe sotto casa del giornalista di Report hanno spinto i soliti noti a puntare il dito contro l'esecutivo. msn.com scrive
Attentato a Sigfrido Ranucci: solidarietà da Rai, Tgr e giornalisti - La Rai, con l’amministratore delegato Giampaolo Rossi e l’intero Consiglio d’amministrazione, esprime massima e convinta solidarietà a Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, per il vile ... Si legge su rainews.it
Sigfrido Ranucci, la solidarietà bipartisan della politica dopo la bomba. “Gesto gravissimo” - Numerose le manifestazioni di solidarietà che stanno arrivando in queste ore al conduttore di “Report” Sigfrido Ranucci, vittima ... Come scrive iltempo.it