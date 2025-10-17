Solidarietà bipartisan a Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato nella serata di ieri. Intorno alle ore 22.00, due esplosioni hanno distrutto la sua automobile e quella di sua figlia. Nessuno è rimasto ferito, ma la paura è stata tanta. Tanti i messaggi di vicinanza e solidarietà, ma c’è anche chi ha colto la palla al balzo per attaccare il governo. Uno dei primi è stato Roberto Saviano: "Quello che è accaduto stanotte a Sigfrido Ranucci non riguarda solo lui, ma il clima che stiamo accettando. Quando si decide che un giornalista può diventare un bersaglio, significa che qualcuno vuole stabilire che certi argomenti non si devono toccare". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ranucci bersaglio pubblico, classi dirigenti eversive". Lerner e Saviano contro il governo