Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “Solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia, colpiti da un gravissimo atto intimidatorio avvenuto questa notte a Campo Ascolano, nel comune di Pomezia, dove un ordigno ha distrutto l'auto del giornalista e danneggiato quella della figlia. Confido nel lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura, che sapranno accertare rapidamente le responsabilità di quanto accaduto”. Così in una nota Stefano Benigni, deputato e vice segretario nazionale di Forza Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ranucci: Benigni (FI), 'solidarietà, atto intimidatorio gravissimo'