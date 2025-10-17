Ranucci | Benigni FI ' solidarietà atto intimidatorio gravissimo'
Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “Solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia, colpiti da un gravissimo atto intimidatorio avvenuto questa notte a Campo Ascolano, nel comune di Pomezia, dove un ordigno ha distrutto l'auto del giornalista e danneggiato quella della figlia. Confido nel lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura, che sapranno accertare rapidamente le responsabilità di quanto accaduto”. Così in una nota Stefano Benigni, deputato e vice segretario nazionale di Forza Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
