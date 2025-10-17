Ranucci | Attentato di stanotte davanti a casa mia è un salto di qualità preoccupante

“Ho ricostruito con i carabinieri quanto è successo ieri. C’è una lista infinita di minacce, di varia natura, che ho ricevuto e di cui ho sempre informato l’autorità giudiziaria e di cui i ragazzi della mia scorta hanno sempre fatto rapporto. Io comunque mi sento tranquillo nel senso che lo Stato e le istituzioni mi sono sempre state vicine in questi mesi”. Lo afferma Sigfrido Ranucci lasciando la sede della compagnia dei carabinieri di via Trionfale a Roma, dove ha presentato denuncia dopo l’esplosione di una bomba davanti alla sua abitazione. “Quello di stanotte è stato un salto di qualità preoccupante perché proprio davanti casa, dove l’anno scorso erano stati trovati dei proiettili”, conclude. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

