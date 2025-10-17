Ranucci | Attentato di stanotte davanti a casa mia è un salto di qualità preoccupante
“Ho ricostruito con i carabinieri quanto è successo ieri. C’è una lista infinita di minacce, di varia natura, che ho ricevuto e di cui ho sempre informato l’autorità giudiziaria e di cui i ragazzi della mia scorta hanno sempre fatto rapporto. Io comunque mi sento tranquillo nel senso che lo Stato e le istituzioni mi sono sempre state vicine in questi mesi”. Lo afferma Sigfrido Ranucci lasciando la sede della compagnia dei carabinieri di via Trionfale a Roma, dove ha presentato denuncia dopo l’esplosione di una bomba davanti alla sua abitazione. “Quello di stanotte è stato un salto di qualità preoccupante perché proprio davanti casa, dove l’anno scorso erano stati trovati dei proiettili”, conclude. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"È un #attentato che riporta l’Italia molti decenni indietro, che attacca l’idea stessa di democrazia", afferma la presidente Alessandra #Todde Solidarietà al giornalista Sigfrido #Ranucci da parte della presidente della #RegioneSardegna, e del senatore del - facebook.com Vai su Facebook
Piantedosi, 'rafforzata al massimo la protezione di Ranucci'. Rai, 'vicini a Ranucci, respingiamo ogni minaccia'. Schlein, 'attentato a Ranucci è a democrazia e libertà di stampa'. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/10/17/esplose-le-auto-del-giornalis - X Vai su X
Attentato Ranucci, i carabinieri davanti all’abitazione del conduttore di Report a Pomezia - I Carabinieri della compagnia di Pomezia con il nucleo investigativo di Frascati e la Digos della questura di Roma al lavoro sotto l'abitazione di Sigfrido ... Scrive msn.com
Attentato a Sigfrido Ranucci: auto fatta esplodere sotto casa, indaga l’Antimafia - Attentato a Sigfrido Ranucci: ordigno sotto l’auto del conduttore di Report, esplosione a Pomezia, nessun ferito. Segnala atomheartmagazine.com
La bomba sull’auto e il precedente dei proiettili: le intimidazioni contro Ranucci - Adesso gli investigatori di Roma stanno cercando di mettere insieme i pezzi: i due episodi sono collegat ... Segnala editorialedomani.it