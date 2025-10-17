Ramsey disperato la cagnolina Halo è sparita | Ci sarà una grande ricompensa per chi la troverà

Aaron Ramsey offre una grande ricompensa per ritrovare la sua cagnolina Halo scomparsa in Messico. Si moltiplicano gli appelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

