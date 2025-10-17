Rampulla, l’ex portiere bianconero non usa mezzi termini: la squadra dovrebbe avere più punti, ma non ha la cattiveria per chiudere le partite. Un’analisi spietata, che va al cuore del problema e tocca le corde della mentalità. L’ex portiere della Juventus, Michelangelo Rampulla, è intervenuto ai microfoni di Maracanà, su Tmw Radio, per commentare il momento delicato della squadra di Igor Tudor. Per l’ex bianconero, il problema non è tecnico o tattico, ma di fame: a questa Juve manca la voglia di vincere. Rampulla: una questione di mentalità. L’ex estremo difensore ha analizzato l’avvio di stagione, sottolineando una contraddizione che, a suo dire, evidenzia i limiti caratteriali della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rampulla critico sulla Juventus verso Como: «Ora alla squadra di Tudor manca questo. Chi sarà decisivo tra Yildiz e Nico Paz? Dico lui»