Rampari di San Paolo La posa della passerella il cantiere avanza ancora
Sta prendendo forma, tra le mura e la Darsena, uno degli interventi simbolo della rigenerazione di quell’area. In Rampari di San Paolo, i mezzi sono già all’opera. E’ iniziata la posa della passerella metallica aerea che collegherà il percorso ciclopedonale di via Rampari di San Paolo al terrapieno vicino al parcheggio ex Pisa. Un’opera che completerà l’asse di mobilità dolce fino al parcheggio Kennedy, restituendo continuità e armonia a un’area che negli ultimi anni ha cambiato volto. Il progetto, inserito nel più ampio piano "Assi di Connessione", è uno dei tasselli più riconoscibili del disegno urbano che l’amministrazione sta tessendo intorno alla Darsena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
