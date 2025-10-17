rally europa centrale 2025 ogier e rovanpera fanno il vuoto nella seconda giornata affonda neuville

Si delinea uno splendido testa a testa di lusso tra Sebastien Ogier e Kalle Rovanpera al termine della seconda giornata del Rally Europa Centrale 2025, dodicesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale WRC. Le sei prove speciali andate in scena oggi sull’asfalto mitteleuropeo hanno confermato la supremazia della Toyota, che vanta ben quattro equipaggi tra i migliori cinque della classifica generale quando siamo arrivati quasi a metà evento (8 speciali su 18). Ogier e Rovanpera hanno fatto il vuoto soprattutto nella PS5 e nella PS6, ovvero i due giri dell’impegnativa Col de Jan (23,37 km), rifilando distacchi notevoli al resto della concorrenza ed involandosi verso una possibile sfida a due per il successo finale del rally. 🔗 Leggi su Oasport.it

