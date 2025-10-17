Rai 1 Fiorello spiazza tutti | La Pennicanza in TV prima di Affari Tuoi

Era arrivato quasi in sordina lo scorso maggio su Rai Radio2, senza alcun annuncio ufficiale. Ma questa volta Fiorello ha deciso di sorprendere tutti in grande stile: “La Pennicanza” debutta domenica sera su Rai 1, tra il TG1 delle 20 e Affari Tuoi, poco prima del ritorno in radio fissato per il giorno successivo. L’annuncio a sorpresa in diretta Instagram. Durante una diretta Instagram insieme al “socio” Fabrizio Biggio, Fiorello ha svelato il colpo di scena: “La pubblicità dice che dal 20 ottobre saremo in diretta su Radio2, ma. Attenzioniamo il 19 ottobre che è domenica, non in radio ma in televisione, su Rai 1. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

