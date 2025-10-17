Rai 1 Fiorello spiazza tutti | La Pennicanza in TV prima di Affari Tuoi
Era arrivato quasi in sordina lo scorso maggio su Rai Radio2, senza alcun annuncio ufficiale. Ma questa volta Fiorello ha deciso di sorprendere tutti in grande stile: “La Pennicanza” debutta domenica sera su Rai 1, tra il TG1 delle 20 e Affari Tuoi, poco prima del ritorno in radio fissato per il giorno successivo. L’annuncio a sorpresa in diretta Instagram. Durante una diretta Instagram insieme al “socio” Fabrizio Biggio, Fiorello ha svelato il colpo di scena: “La pubblicità dice che dal 20 ottobre saremo in diretta su Radio2, ma. Attenzioniamo il 19 ottobre che è domenica, non in radio ma in televisione, su Rai 1. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Fiorello prima di Affari Tuoi, la mossa Rai per ‘salvare’ De Martino: Gerry Scotti nei guai - Questa mattina, l’iconico showman ha rivelato che prestissimo tornerà in tv e, in particolare, sul primo canale della rete ammiraglia: ecco cosa farà. Si legge su libero.it
Fiorello torna su Rai 1: in attesa de La Pennicanza, lo showman realizza un’incursione domenica 19 ottobre - Lo showman, in una diretta Instagram con Fabrizio Biggio, ha annunciato un'incursione sull'ammiraglia. Lo riporta maridacaterini.it
Rai 1 risponde a Canale 5 con Fiorello: in TV traina De Martino - Rosario Fiorello annuncia il suo ritorno in TV, su Rai 1, con il suo programma e insieme all'amico e collega Bigio ... Come scrive msn.com