Rai 1 Fiorello spiazza tutti | La Pennicanza in TV prima di Affari Tuoi

Tivvusia.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era arrivato quasi in sordina lo scorso maggio su Rai Radio2, senza alcun annuncio ufficiale. Ma questa volta Fiorello ha deciso di sorprendere tutti in grande stile: “La Pennicanza” debutta domenica sera su Rai 1, tra il TG1 delle 20 e Affari Tuoi, poco prima del ritorno in radio fissato per il giorno successivo. L’annuncio a sorpresa in diretta Instagram. Durante una diretta Instagram insieme al “socio” Fabrizio Biggio, Fiorello ha svelato il colpo di scena: “La pubblicità dice che dal 20 ottobre saremo in diretta su Radio2, ma. Attenzioniamo il 19 ottobre che è domenica, non in radio ma in televisione, su Rai 1. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

