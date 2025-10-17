Raggiunto l’accordo sull’industria della Difesa in Europa 1,5 miliardi per l’industria e preferenza Ue

A poche ore dalla presentazione della Roadmap per la prontezza operativa entro il 2030, un altro tassello della costruzione della Difesa europea ha trovato collocazione. I negoziatori della presidenza del Consiglio dell’Unione europea e del Parlamento europeo hanno trovato la quadra sull’Edip (European defence industry programme), la proposta di regolamentazione per rendere strutturale il supporto all’industria della difesa in tutta l’Unione. L’Edip era atteso da mesi e, in più occasioni, è stato descritto come lo strumento che dovrebbe ridurre la frammentazione industriale sul continente. I suoi contenuti non si limitano al solo sostegno finanziario, ma prevedono anche nuove forme di coordinamento degli acquisti, il principio della preferenza europea e la creazione di fatto di nuove prerogative relative alla Difesa per le istituzioni comunitarie. 🔗 Leggi su Formiche.net

