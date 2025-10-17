Ragazzino di 14 anni gravissimo dopo un incidente in scooter | stava andando a scuola

Osimo (Ancona), 17 ottobre 2025 – Incidente gravissimo a San Biagio di Osimo, allo svincolo per Santo Stefano. Un 14enne di Ancona è finito con il proprio scooter contro un furgone. E' successo poco dopo le 7.30, in via d'Ancona, nei pressi della stazione di servizio Q8. Stando al primo rilievo dell'incidente, tuttora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Osimo, il minorenne era in sella al proprio scooter e stava andando a scuola quando avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo per poi andare nella corsia di marcia opposta ed essere travolto da un Fiat Doblò che procedeva nell'altro senso di marcia, da Osimo in direzione Aspio.

