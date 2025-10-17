Ragazza caduta dal balcone a Vauda di Coassolo Torinese | trasportata in ospedale
Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi, venerdì 17 ottobre 2025, in frazione Vauda di Coassolo Torinese. Una ragazza di 14 anni è caduta dal balcone di casa, fortunatamente riuscendo a salvarsi. È stata poi trasportata dall'elisoccorso del 118 Azienda Zero all'ospedale Cto di Torino con una. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
