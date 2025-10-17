Rafah verso la riapertura nei prossimi giorni

I camion di aiuti umanitari entrano dentro Gaza. Dal valico di Rafah l'Onu monitora gli spostamenti e applaude al passaggio dei Tir carichi di cibo, acqua, medicine e carburante diretti prima al valico di Kerem Shalom poi nella Striscia. L'apertura di Rafah e il passaggio diretto dall'Egitto a Gaza è previsto invece nei prossimi giorni, forse da domenica. La macchina degli aiuti potrebbe bloccarsi se non verranno ritrovati e restituiti a Israele i 19 ostaggi morti ancora nella Striscia. Hamas dice che i loro corpi sarebbero sepolti sotto le macerie di edifici distrutti dai bombardamenti e chiede più tempo, attrezzature speciali e supporto tecnico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

