Radicondoli (Siena), 17 ottobre 2025 – In pochi giorni, da ogni angolo del pianeta, sono arrivate 200 richieste per andare a vivere a Radicondoli. A dirlo è il sindaco Francesco Guarguaglin i, che ha scelto “La Nazione” per raccontare questo straordinario fenomeno. “Siamo un modello – afferma Guarguaglini –, del resto la legge nazionale sulle Zone Montane è del tutto simile all’impianto che abbiamo usato noi per WivoaRadicondoli. In tanti ora ci stanno raccontando, da Cnn a media polacchi e rumeni. Tante persone ci stanno scrivendo, dall’Europa e non solo, ci sono già arrivate 200 richieste, via mail, ma anche via messanger”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Radicondoli al centro del mondo, c’è la corsa per andarci ad abitare