Raddoppio ferroviario Bergamo-Montello il progetto è al palo Si cercano 250 milioni di euro

A EST. L’opera servirà a collegare meglio la città a Brescia dove arriverà l’alta velocità. Ma manca ancora la copertura finanziaria. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Raddoppio ferroviario Bergamo-Montello, il progetto è al palo. Si cercano 250 milioni di euro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Lavori per il raddoppio ferroviario, via San Tomaso de' Calvi diventa a senso unico fino a luglio 2026 - BergamoNews - X Vai su X

Proseguono i lavori al nodo ferroviario di Seveso con la chiusura temporanea dei passaggi a livello sul territorio e modifiche alla viabilità per consentire la realizzazione del raddoppio ferroviario e le opere propedeutiche al sottopasso di stazione. I principali a - facebook.com Vai su Facebook

Raddoppio ferroviario Bergamo-Montello, il progetto è al palo. Si cercano 250 milioni di euro - Montello: l’opera servirà a collegare meglio la città a Brescia dove arriverà l’alta velocità. Secondo ecodibergamo.it

Lavori per il raddoppio ferroviario, via San Tomaso de’ Calvi diventa a senso unico fino a luglio 2026 - L'intervento comporta anche la realizzazione di una quindicina di posti auto regolamentati a disco orario eccetto per i residenti, anche al fine di moderare la velocità veicolare ... bergamonews.it scrive

Raddoppio Fs a Curno, non si esclude lo slittamento - La conferma non è ancora arrivata e non è da escludere uno slittamento dei lavori, anche se di lieve entità. Lo riporta ecodibergamo.it