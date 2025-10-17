Radaelli Leonardo | Supercalcolo e AI per piattaforme sempre più integrate e intelligenti
(Adnkronos) – “In Leonardo affrontiamo la trasformazione digitale combinando asset e competenze: il nostro Centro di eccellenza per le soluzioni cognitive avanzate sviluppa tecnologie che vanno oltre l’intelligenza artificiale tradizionale”, ha dichiarato Greta Radaelli, responsabile del centro creato da Leonardo, durante la diretta speciale dell’Adnkronos da Comolake 2025. “Il nostro obiettivo è creare sistemi capaci . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Al Digital Innovation Forum – #ComoLake2025, in programma dal 14 al 17 ottobre a Cernobbio, Greta Radaelli, Head of Advanced Cognitive Solutions di #Leonardo, ha portato la visione dell’azienda sui temi strategici per l’innovazione digitale. Nel corso dell - X Vai su X
Ad amministrare gli enti locali ci vorrebbero persone serie, preparate e determinate. Leonardo Lotto è tutto questo: un giovane che ha visto il mondo, ha affrontato prove durissime senza mai arrendersi e ha scelto di mettere il suo portato, le competenze acquis - facebook.com Vai su Facebook