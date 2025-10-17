racket del caro estinto pene per 26 anni

Sette assoluzioni tra gli abbreviati e tre sentenze di non luogo a procedere pronunciate con diverse motivazioni per altrettante società. E poi tra patteggiamenti e condanne in abbreviato, sono stati distribuiti circa 26 anni di carcere tra una pena massima di tre anni e minime di un anno e due mesi. Quanto alle imprese, hanno patteggiato circa 10 mila euro di sanzione pecuniaria; non sono scattate sanzioni interdittive e confische grazie al pregresso risarcimento del danno. Si è chiusa così ieri pomeriggio l’udienza preliminare a carico di 51 imputati tra persone fisiche (35) e giuridiche (16) in relazione al caso già battezzato del ‘caro estinto’ che vedeva coinvolte a vario titolo imprese di Faenza, Imola, Cotignola, Lugo e Alfonsine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

