Racket dei funerali Corte dei Conti condanna sei infermieri

La Corte dei Conti dell'Emilia Romagna ha condannato sei infermieri addetti alle camere mortuarie di Lugo e Faenza a risarcire all'Ausl Romagna.

