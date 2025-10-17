Raccolta fondi per un ettaro di solidarietà

La solidarietà al centro. A San Lazzaro prende il via " La Farina del Dono 2026 ", il primo progetto partecipativo promosso dalla Fattoria del Dono, lo spazio pubblico dedicato all’ agroecologia di comunità in via Scuole del Farneto 1 e inaugurato nello scorso aprile. L’iniziativa nasce per avviare la formazione di una Comunità a Sostegno dell’Agricoltura, un modello che unisce cittadini, agricoltori e realtà sociali in un impegno condiviso per una produzione agricola rispettosa dell’ambiente e del bene comune. Il Comitato di Gestione della Fattoria del Dono, composto dalle realtà del Terzo Settore, Campi Aperti (capofila), Deafal, Agriverde cooperativa sociale e CittàCampagna Aps, invita tutti i cittadini a partecipare a una raccolta fondi destinata a coprire le spese per la coltivazione, con metodo agroecologico e totalmente biologico, la mietitura e la produzione di farina a chilometro zero di grano tenero in un ettaro di terreno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

