Raccolta firme per una legge che tuteli di più le Forze dell’ordine

Nel giorno dei funerali di Stato per i 3 carabinieri uccisi a Castel D’Azzano, viene promossa la raccolta firme nazionale per una nuova legge tuteli maggiormente le Forze dell’ordine. Questo pomeriggio nella Basilica di Santa Giustina si è svolto l’ultimo saluto a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri morti nell’esplosione . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

