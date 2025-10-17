Raccolta differenziata nel quartiere Montepellegrino ultimi bidoni da consegnare e poi si parte
La Rap fissa due nuove date per informazioni agli utenti sull'avvio della raccolta differenziata nel quartiere Montepellegrino e in aree limitrofe. L'inizio del servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti è confermato per martedì 28 ottobre, come previsto dal nuovo avviso emesso dal sindaco. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
