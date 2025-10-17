"Archiviazione per mancanza di colpa grave". E’ quanto disposto dalla procura della Corte dei conti regionale nei confronti dell’ex sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi (foto) e della sua giunta, allora composta dal vice Matteo Sassi e dagli assessori Serena Foracchia, Natalia Maramotti e Alex Pratissoli. Archiviate anche le posizioni del responsabile del servizio finanziario del Comune (tuttora nell’ente) Monica Prandi e degli allora revisori Stefano Ferri, Giovanni Piccinini e Barbara Guidi. Tecnici e amministratori erano finiti nel radar per un presunto danno erariale di 625mila euro, collegato alle vicende del processo penale Appaltopoli che, in primo grado, ha registrato le condanne di altre quattro persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Quota dalle tasse sul gioco? No, grazie. La ludopatia è una piaga sociale"