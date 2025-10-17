Quinta giornata Basket Eurolega 2025 2026 | Milano risorge vittoria in rimonta a Kaunas

L’Olimpia Milano rialza la testa dopo due sconfitte consecutive e va vincere a Kaunas contro lo Zalgiris per 89-78 nella quinta giornata basket Eurolega 20252026. Il successo dei meneghini è maturato grazie ad una grande rimonta che li ha visti recuperare ben 15 punti. QUINTA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: ZALGIRIS-OLIMPIA MILANO 78-89 Colpaccio dell’Olimpia sul parquet dello Zalgiris capolista. Nel primo tempo i lituani sono padroni del campo con il 21-13 dei primi dieci minuti. Gli ospiti faticano a segnare e Zalgiris punisce: Butkevicius fa la differenza per i suoi che vanno sul +15. Dopo il blackout, Milano torna in vita, e arriva addirittura ad un clamoroso sorpasso con un parziale di 12-0: le triple di Mannion, Shields, Guduric e Ricci riportano la squadra di Messina a contatto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

