Qui Sansepolcro Il capitano Belli | | Sarà una partita difficile per noi

Anche in casa Sansepolcro l’attenzione è alta, la Robur è avvertita. "La fortuna è che tutte le squadre con cui abbiamo giocato, la partita prima hanno affrontato il Siena – ha spiegato al Fol, il capitano Lorenzo Belli –. Quindi, anche non volendo, abbiamo visto molto spesso dei video dei bianconeri. Sappiamo il modo che hanno di giocare e sarà sicuramente una partita difficile per noi". "Vedo molto equilibrio nel girone – ha aggiunto –, tre-quattro squadre probabilmente lotteranno fino alla fine, non credo che ce ne sarà una che si staccherà in maniera decisa come ha fatto il Livorno l’anno scorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

